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12:52, 21 декабря 2022Культура

Названа причина смерти гитариста группы «Танцы минус» Антона Хабибулина

Гитарист группы «Танцы минус» Хабибулин умер после перенесенной операции в реанимации

Фото: страница «Танцы минус» во «ВКонтакте»

Названа причина смерти гитариста группы «Танцы минус» Антона Хабибулина. Об этом сообщил лидер музыкального коллектива Вячеслав Петкун в беседе с РЕН ТВ.

«Антон умер вчера в больнице в 21:00 в реанимации после операции», — рассказал коллега Хабибулина.

Петкун добавил, что незадолго до смерти у музыканта обострилось хроническое заболевание поджелудочной железы, а также заявил, что о дате и месте похорон артиста сообщит позже.

«Антон очень светлый был парень, добрый, отзывчивый. Друг был надежный, музыкант был фантастический», — отметил лидер группы «Танцы минус».

О смерти гитариста музыкального коллектива Антона Хабибулина стало известно 21 декабря.

Хабибулин стал участником «Танцев минус» в 2006 году и с того времени гастролировал вместе с артистами группы. Помимо этого, он сотрудничал с такими музыкальными коллективами, как «Моральный Кодекс» и «СБПЧ», а также с российским музыкантом Павлом Артемьевым.

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Анастасия Астахова
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