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15:12, 21 декабря 2022Россия

Мишустин рассказал о странном увлечении в детстве

Премьер Мишустин рассказал, что в детстве интересовался НЛО и астрономией
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В детстве премьер-министр России Михаил Мишустин интересовался НЛО и астрономией. Об этом глава кабмина рассказал на встрече со своими школьными учителями во время поездки в подмосковную Лобню. Комментарии о странном хобби приводятся в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

Кроме того, в школьные годы Мишустин увлекался поэзией. «Астрономия была интереснее. Мы с друзьями все время искали НЛО, приносили домой телескопы», — признался глава российского правительства.

Премьер прочел стихотворение, которое посвятил своей учительнице Ларисе Анатольевне. Преподаватель в ответ поблагодарила главу кабмина, подчеркнув, что после этого она почувствовала себя значимым человеком.

Ранее в Кремле сообщали, что главным хобби президента России Владимира Путина является чтение. Пресс-секретарь также добавил, что российский лидер занимается английским несколько раз в неделю, смотрит телеканалы на этом языке.

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Анна Щербакова
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