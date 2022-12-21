Врач назвал неожиданные свойства красной икры

Диетолог Гинзбург заявил, что красная икра снижает уровень холестерина и предотвращает рак

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неожиданные свойства красной икры. Специалист рассказал, что продукт снижает уровень холестерина, повышает настроение, защищает от проблем сердечно-сосудистой системы, а также предотвращает развитие рака. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам Гинзбурга, красная икры снижает уровень плохого холестерина благодаря содержанию омега-3 жирных кислот и холина. «Икра защищает нас от плохого холестерина и от всех связанных с ним проблем — развития атеросклероза, его осложнений, а именно инфаркта, инсульта», — добавил врач.

Помимо этого, красная икра содержит большое количества магния, отметил диетолог. «Магний — это такой минерал, который нам необходим для поддержания чувства умиротворенности», — пояснил он. Как объяснил специалист, достаточное количества магния в организме защищает от возрастных болезней и обеспечивает хорошее настроение.

Врач также рассказал, что красная икра защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. «Икра как продукт, содержащий очень много витаминов D, витаминов группы B, омега-3 жирных кислот, обладает общим противовоспалительным действием и снижает риск образование тромбов», — указал он.

Гинзбург также отметил, что красная икра снижает риск возникновения возрастных опухолей — рака толстой прямой кишки, молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. «Все эти опухоли зависят от состояния воспаления в организме, и все противовоспалительные продукты снижают вероятность развитая этих заболеваний», — резюмировал эксперт.

Ранее Гинзбург посоветовал съедать не более 20 граммов красной икры в сутки. Диетолог также призвал отказаться от данного продукта людей с сахарным диабетом второго типа, аллергиков, гипертоников и тех, кто страдает от ожирения.