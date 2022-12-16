Названа безопасная для здоровья порция красной икры

Диетолог Гинзбург посоветовал съедать не более 20 граммов красной икры в сутки

Врач-диетолог, нутрициолог Михаил Гинзбург назвал безопасную для здоровья порцию красной икры. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, икра содержит в себе холин, селен, фосфор, фолиевая кислота, витамины В12, E и D, антиоксиданты. «Эти элементы необходимы для укрепления иммунитета, правильного функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем. Полезна икра также для кожи и волос», — сказал он.

При этом специалист предупредил о вреде от чрезмерного употребления деликатеса. Он подчеркнул, что в красной икре очень много соли. «Я категорически не рекомендую употреблять ее людям с артериальной гипертонией, так как избыток соли для их организма очень губителен. Людям без таких недугов разрешено съедать в сутки не более 20 граммов продукта», — отметил он.

По словам Гинзбурга, если у ребенка переносимость красной икры хорошая, то суточная порция для него не должна превышать 15 граммов.

Диетолог также призвал отказаться от данного продукта людей с сахарным диабетом второго типа, аллергиков, гипертоников и тех, кто страдает от ожирения.

Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев назвал единственный способ избежать покупки некачественной или несвежей красной икры. По его словам, чтобы обезопасить себя, нужно внимательно изучать информацию на упаковке. Выбирая жестяные банки, на крышках которых изнутри выбита дата упаковки, нужно обратить внимание, чтобы эта дата совпадала с периодом нереста лососевых — с июня до октября.

