Россиян научили выбирать качественную красную икру

Россиянам рассказали правила выбора качественной красной икры

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев назвал единственный способ избежать покупки некачественной или несвежей красной икры. Как рассказал эксперт в эфире радио Sputnik, чтобы обезопасить себя, нужно внимательно изучать информацию на упаковке.

По словам эксперта, красная икра проделывает долгий путь от побережья до прилавка, поэтому при ее покупке легко ошибиться. Выбирая жестяные банки, на крышках которых изнутри выбита дата упаковки, нужно обратить внимание, чтобы эта дата совпадала с периодом нереста лососевых — с июня до октября. При этом икра должна быть упакована на Камчатке. «Все остальное, будь то икра на развес, в пластиковой упаковке или в той же жестяной банке, но упакованная где-то под Москвой или под Тулой, – это лотерея», — предупредил Савельев.

Он добавил, что если красную икру не упаковали в жестяную банку еще на Камчатке, она перекладывается из одной тары в другую. В таком случае установить ее точный срок хранения бывает сложно. Такую продукцию замораживают в больших контейнерах, а уже перед реализацией фасуют в нужную тару. «Чаще всего на банке указывают дату производства поближе к дате реализации, даже если икра была добыта в прошлом году», — отметил Савельев.

Также эксперт предупредил, что недобросовестные производители могут выдавать относительно дешевые виды икры за более дорогие, например, икру горбуши маркировать как икру нерки.

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