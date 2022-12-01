Врач предупредила об опасности новогоднего деликатеса для некоторых людей

Диетолог Соломатина: красная и черная икра вредны для людей с болезнями сердца

Черная и красная икра могут быть вредны для людей со склонностью к аллергиям и тем, кто страдает от болезней сердца, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Об опасности популярного новогоднего деликатеса для некоторых людей она предупредила в беседе с «Вечерней Москвой».

В красной и черной икре, по ее словам, есть не только витамины, но также холестерин и соль, избыток которых нежелателен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или гипертонией. «Раньше все любили приносить своим родным, которые оказались в больнице, красную или черную икру, чтобы якобы больной поскорее поправился. Но если речь идет, к примеру, о человеке в кардиологическом отделении, то лучше такие продукты оставить дома, ведь их прием лишь ухудшит состояние пациента», — посоветовала специалист.

Высокое содержание соли в продукте, объяснила Соломатина, отрицательно влияет на желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему, суставы и может привести к гипертонии и снижению иммунитета.

Кроме того, добавила она, оба вида икры способны вызвать серьезную аллергическую реакцию. «Были случаи, когда у человека возникал отек Квинке или анафилактический шок. Некачественная икра, как черная, так и красная, негативно влияет на работу печени, нервной системы и почек», — предостерегла диетолог.

Без противопоказаний, уточнила Соломатина, икру можно употреблять не более двух раз в неделю по паре столовых ложек, исключая в такие дни другие соленые продукты из рациона.

Ранее кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко назвала способ есть мясо без вреда для сердца. Она посоветовала съедать не более 350-500 граммов мяса в неделю.