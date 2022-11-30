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10:24, 30 ноября 2022Забота о себе

Кардиолог назвала способ есть мясо без вреда для сердца

Кардиолог Светлана Павличенко посоветовала съедать не больше 500 граммов мяса в неделю

Фото: Sven Brandsma / Unsplash

Кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко посоветовала съедать не более 350-500 граммов мяса в неделю. Способ есть мясо без вреда для сердца она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Павличенко отметила, что наукой доказана связь между употреблением красного и переработанного мяса в большом количестве и развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и некоторых видов рака.

По словам Павличенко, дело в том, что красное мясо, как и другие продукты животного происхождения, содержит насыщенные жирные кислоты. Из-за их избытка в крови растет уровень «плохого» холестерина низкой плотности, а он провоцирует образование атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, мешает нормальному кровообращению и приводит к инфарктам или инсультам.

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Химическое соединение триметиламиноксид (ТМАО) повышает уровень хронического низкоуровневого воспаления в организме, что провоцирует ряд хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. ТМАО синтезируется в печени, но его предшественники, протеины Л-карнитин и холин содержатся в говядине, баранине и свинине

Светлана Павличенкокардиолог

Наиболее опасны для здоровья продукты из переработанного мяса: колбасы, сосиски, копчености, считает кардиолог. Для их производства используют соль, а она заставляет сосуды сужаться. Кроме этого, соль приводит к задержке жидкости в организме. От этого затрудняется кровоток, и растет нагрузка на сердце. Поэтому практически всем, но особенно людям с гипертонией и сердечными болезнями следует употреблять меньше соли, утверждает собеседница «Ленты.ру».

Вареное или тушеное мясо более полезно, чем жареное. Под воздействием высоких температур в корочке на его поверхности образуются канцерогенные вещества

Светлана Павличенкокардиолог

Для поддержания здоровья из рациона желательно полностью исключить переработанное мясо, а при покупке следует выбирать нежирные сорта красного мяса, отметила Павличенко. Кроме того, растительные альтернативы мясным продуктам — это подходящий вариант для тех, кто стремится сократить потребление мяса, но сохранить те же вкусовые ощущения.

По утверждению специалистки, слепое тестирование показало, что по вкусу они практически неотличимы от продуктов из мясного фарша, но при этом содержат полезные ненасыщенные жиры и пищевые волокна. А некоторые бренды растительных котлет и вовсе дополнительно обогащают продукцию витаминами, в том числе витамином В12, железом и цинком.

Ранее Светлана Павличенко назвала зимнюю альтернативу свежим ягодам. Она посоветовала зимой есть замороженные ягоды.

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Вера Владзиевская
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