Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:54, 16 ноября 2022Забота о себе

Врач назвала зимнюю альтернативу свежим ягодам

Терапевт Светлана Павличенко посоветовала зимой есть замороженные ягоды

Фото: unsplash

Замороженные ягоды являются достойной зимней альтернативой свежим ягодам, когда все свежие овощи, фрукты стоят дорого или вовсе недоступны, рассказала терапевт, исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание» Светлана Павличенко. В беседе с «Лентой.ру» врач посоветовала есть замороженные продукты.

Павличенко назвала заморозку самым щадящим способом заготовки продуктов на зиму. Благодаря шоковой заморозке в продукте сохраняется максимум витаминов и полифенолов. Для сравнения, полезные микроэлементы разрушаются при сушке при температуре свыше 60°С, а при варке компотов и варенья их и вовсе не остается. К тому же в этих блюдах много сахара, что сводит их пользу к нулю.

Самые важные нутриенты такие, как витамин С и растительные антиоксиданты, не выносят высоких температур

Светлана Павличенкотерапевт

Операционный директор компании How to Eat Екатерина Леусова добавила, что при сохранении всех стандартов заморозки и транспортировки появилась возможность довезти дикие и полезные ягоды как из зарубежных стран, так и из экологически чистых регионов России, например, Карелии и Алтая.

Для сохранения свежести и полезных свойств продуктов важно не нарушать холодовую цепь. Нельзя заморозить, разморозить и повторно заморозить. Хранить и транспортировать продукты можно только при —18°С в морозильнике

Екатерина Леусоваоперационный директор компании How to Eat

По словам Павличенко, и свежие, и замороженные ягоды — чемпионы растительного мира по содержанию антиоксидантов, причем чем они ярче, тем полезнее.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021
Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
ЗажралисьРоссияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
8 июня 2018

«Антиоксиданты помогают регулировать артериальное давление, нормализуют обмен веществ, в частности, усвоение глюкозы. Недавнее исследование ученых университета Восточной Англии показало, что 100 граммов красных или синих ягод в день (клюквы, черники, голубики) улучшает кратковременную память у пожилых людей и помогает отсрочить наступление деменции», — прокомментировала Павличенко.

Ранее Павличенко рассказала о вреде сахарозаменителей. Она пояснила, что они при низкой калорийности могут привести к ожирению.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Байден назвал взрыв в Польше результатом работы ПВО Украины
В офисе Зеленского призвали Европу закрыть небо над Украиной
В Подмосковье водитель иномарки врезался в припаркованную фуру и погиб
В России предложили установить правила индексации зарплат
Путин отказался поздравлять Байдена с 80-летием
Покинувшая Россию Монеточка анонсировала тур по Европе
Кремль прокомментировал ракетные удары по украинским объектам
В Кремле исключили вину России в падении ракеты на территорию Польши
Смену спортивного гражданства российским биатлонистом опровергли
Врач назвала зимнюю альтернативу свежим ягодам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.