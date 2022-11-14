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13:48, 14 ноября 2022Забота о себе

Россиянам рассказали о неожиданном вреде сахарозаменителей

Терапевт Светлана Павличенко предупредила, что сахарозаменители могут привести к ожирению

Фото: Unsplash

Сахарозаменители в краткосрочной перспективе помогают сбросить вес, а в долгосрочной могут привести к ожирению, предупредила терапевт, кардиолог, исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание» Светлана Павличенко. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала россиянам о неожиданном вреде альтернативы сахара.

Подсластители иногда в тысячи раз слаще сахара, при этом некоторые из них практически не содержат калорий, рассказала Павличенко. Поэтому многие в погоне за стройной фигурой заменяют ими сахар. Однако искусственные подсластители не дают долгосрочного эффекта в плане похудения.

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По словам терапевта, одно из возможных объяснений заключается в том, что вкусовые рецепторы во рту реагируют на сладкий вкус, и в ответ на него начинает вырабатываться инсулин для усвоения глюкозы. Когда же глюкоза не поступает в кровь, клетки сигнализируют о недостатке энергии. Человек воспринимает эти сигналы как резкий приступ голода. То есть сахарозаменители, низкокалорийные сами по себе, провоцируют переедание.

Летом 2022 года эксперты ВОЗ выпустили проект документа, в котором говорится, что употребление подсластителей приводит к краткосрочному снижению веса, но в долгосрочной перспективе приводит к увеличению риска ожирения, диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний

Светлана Павличенкотерапевт

Кроме того, сахарозаменители нельзя употреблять людям с фенилкетонурией из-за содержания фенилаланина. Упаковка продуктов с этим компонентом в составе должна предупреждать о противопоказаниях, добавила Павличенко.

Самым популярным подсластителем является фруктоза, которая примерно в полтора раза слаще сахара. Она входит в состав кукурузного сиропа, сиропа топинамбура и агавы, которые часто используются в пищевой промышленности, прокомментировала собеседница «Ленты.ру». При избыточном поступлении фруктозы в организм увеличивается синтез «плохого холестерина», что способствует развитию атеросклероза. Кроме того, в печени накапливается избыток жира, предупредила Павличенко. Из-за избытка этого подсластителя также повышается уровень мочевой кислоты в тканях и крови, что вредит сосудам, приводит к повышению давления и может провоцировать развитие подагры.

Поиск более безопасных сахарозаменителей продолжается. Сахарозаменители нового поколения — сладкие белки. Их получают из плодов экзотических фруктов и ягод, произрастающих в Африке и Юго-Восточной Азии. Некоторые из них обладают сладким вкусом, другие воздействуют на вкусовые рецепторы и модифицируют кислый и горький вкус в сладкий

Светлана Павличенкотерапевт

Преимущества сладких белков заключаются в том, что они не вызывают повышения уровня глюкозы в крови и не оказывают вредного воздействия на кишечник, подвела итог терапевт.

Ранее врач Светлана Павличенко назвала самый полезный вид молока. Она пояснила, что в ультрапастеризованном молоке нет вредных микроорганизмов.

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Вера Владзиевская
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