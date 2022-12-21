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11:55, 21 декабря 2022Россия

Минобороны показало работу истребителей в ходе спецоперации

Минобороны России опубликовало видео работы истребителей Су-35С и Су-30СМ в ходе СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Минобороны России показало видео работы истребителей Су-35С и Су-30СМ Западного военного округа (ЗВО) в ходе специальной военной операции (СВО). Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

На видео запечатлена работа летчиков, поражающих цели противника. В том числе показан процесс наводки ракет на цель. По данным министерства, после выполнения задач истребители возвращаются на аэродром, где их сразу же готовят к следующим вылетам.

«Удерживать преимущество в воздухе позволяет не только надежность и современное оснащение техники, но и богатый опыт и высочайший профессионализм асов-истребителей», — говорится в материале Минобороны.

Ранее Министерство обороны России показало работу реактивной системы залпового огня «Град» в зоне специальной военной операции на Украине.

Варвара Кошечкина
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