Шойгу предложил увеличить число контрактников до 521 тысячи

Шойгу заявил о необходимости довести численность контрактников в армии до 521 тысячи

Численность военнослужащих по контракту в России необходимо увеличить и довести до 521 тысячи. С таким предложением выступил министр обороны страны Сергей Шойгу во время расширенного заседания коллегии Минобороны, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

Он объяснил, что число контрактников должно быть увеличено до конца 2023 года с учетом замены в группировках призванных в рамках частичной мобилизации, а также комплектования новых формирований.

«Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тысячи человек», — сказал он во время доклада о планах на 2023 год.

Кроме того, во время заседания оборонного ведомства Шойгу призвал увеличить численность Вооруженных сил России до 1,5 миллиона военнослужащих.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).