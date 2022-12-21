Шойгу призвал увеличить численность армии до 1,5 миллиона военнослужащих

Глава Минобороны Шойгу призвал довести численность ВС до 1,5 миллиона военнослужащих

Численность Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) необходимо довести до 1,5 миллиона военнослужащих. К этому призвал глава Минобороны Сергей Шойгу, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Министр добавил, что численность контрактников в том числе нужно увеличить до 670 тысяч человек.

Глава Минобороны также заявил о планах увеличить возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. По предложению министра обороны, увеличение возраста призыва в армию будет проходить поэтапно.

В августе президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России. «Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», — говорится в документе.