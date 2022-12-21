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15:52, 21 декабря 2022Россия

Шойгу призвал увеличить численность армии до 1,5 миллиона военнослужащих

Глава Минобороны Шойгу призвал довести численность ВС до 1,5 миллиона военнослужащих

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Численность Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) необходимо довести до 1,5 миллиона военнослужащих. К этому призвал глава Минобороны Сергей Шойгу, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Министр добавил, что численность контрактников в том числе нужно увеличить до 670 тысяч человек.

Глава Минобороны также заявил о планах увеличить возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. По предложению министра обороны, увеличение возраста призыва в армию будет проходить поэтапно.

В августе президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России. «Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», — говорится в документе.

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Варвара Кошечкина
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