Шойгу призвал увеличить численность армии до 1,5 миллиона военнослужащих
Численность Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) необходимо довести до 1,5 миллиона военнослужащих. К этому призвал глава Минобороны Сергей Шойгу, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.
Министр добавил, что численность контрактников в том числе нужно увеличить до 670 тысяч человек.
Глава Минобороны также заявил о планах увеличить возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. По предложению министра обороны, увеличение возраста призыва в армию будет проходить поэтапно.
В августе президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России. «Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», — говорится в документе.