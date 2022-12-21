Шойгу предложил изменить призывной возраст

Министр обороны Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о планах увеличить возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. С таким предложением он выступил на коллегии Минобороны. Трансляция мероприятия доступна на платформе «Смотрим».

По предложению министра обороны, увеличение возраста призыва будет проходить поэтапно.

«[Предлагается] обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу», — добавил глава Минобороны.

Ранее информацию о том, что срок срочной службы якобы планируется увеличить в 2023 году, распространил военный комиссар Дмитровского городского округа Подмосковья подполковник Михаил Фотин в эфире телекомпании «Вечерний Дмитров». В настоящее время его комментарий удален с платформы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напоминал, что заявлений от Минобороны России об увеличении срока службы в армии с одного года до двух лет не было.