Звезда «Ворониных» оказался недоволен отношением приезжих к Москве

Актер Георгий Дронов высказал недовольство отношением приезжих к Москве

Звезда сериала «Воронины» актер Георгий Дронов оказался недоволен тем, как приезжие из других регионов относятся к Москве. Своим отношением к происходящему он поделился в разговоре с «Москвич Mag».

В беседе с изданием Дронов заявил, что ему не нравится большое количество людей в столице, так как коммуникации в городе рассчитаны на определенные стандарты. Для решения вопроса актер предложил создать комфортные условия для жизни в других городах, тем самым снизив поток приезжающих в Москву.

«Люди, которые приезжают сюда, не относятся к этому городу как к месту, в котором они живут, — они приезжают просто зарабатывать деньги, они — потребители Москвы. Москвич — человек, который именно живет в этом городе, не только берет у него, но и дает ему», — высказался Дронов.

Ранее российский актер Владимир Сычев высказал недовольство количеством приезжих в Москве. Он заявил, что в последние годы в Москве стало слишком много людей и с каждым годом население столицы увеличивается.