Украине предрекли расширение поставок оружия

Политолог Крамник связал передачу ЗРК Patriot с расширением поставок оружия Украине

Поставки США зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине говорят о возможном расширении военной помощи стране. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал научный сотрудник Центра американских исследований ИМЭМО РАН, военный эксперт Илья Крамник. Он объяснил, как эти системы повлияют на ход военных действий.

«Сама по себе передача одной батареи, естественно, положение дел на фронте не изменит никак. Проблема в другом: в целом помощь Украине со стороны США и НАТО расширяется, и передача Patriot означает, что она будет расширяться и дальше. Когда этих батарей будет 20 или 50, то ситуация станет другой», — считает он.

Ни одними Patriot едиными. Можно ожидать расширения помощи и со стороны других стран-производителей оружия, в том числе за деньги, полученные от США Илья Крамник военный эксперт

Комплексы Patriot — это самое дальнобойное оружие из всех, которое было передано Киеву на текущий момент, отметил Илья Крамник. Эти ЗРК могут служить для выполнения разных задач, отметил военный эксперт.

«Он сравним по характеристикам с отечественными комплексами С-300. В принципе, это ровесники и делались для схожих задач. Но сами Patriot существуют в двух модификациях. PC-2 ориентированы больше для аэродинамических целей, таких как ракеты, самолеты, дроны. А есть ветка PC-3 — это комплекс, заточенный исключительно против баллистических ракет малой дальности. Что будет передано конкретно Украине, сказать сложно, но пока аэродинамические цели более актуальны», — заключил Илья Крамник.

Ранее представитель администрации США сообщил о планах Вашингтона направить Украине одну батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также новый пакет помощи на два миллиарда долларов будет включать новые вооружения.