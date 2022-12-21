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10:42, 21 декабря 2022Мир

Вашингтон направит Киеву одну батарею ЗРК Patriot

Белый дом: США направят Украине одну батарею ЗРК Patriot, но не будут ею управлять

Фото: Damian Burzykowski / Globallookpress.com

США планируют направить Украине одну батарею зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, однако управлять ею американцы не будут. Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Завтра президент [США Джо] Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности в размере почти двух миллиардов [долларов]. Он будет включать в себя очень важные новые вооружения — ракетную батарею Patriot», — заявили в Белом доме.

Чиновник также отметил, что украинских военных обучат управлять батареей Patriot в третьей стране. Затем военные вернутся на Украину и там будут самостоятельно управлять батареей. «Личный состав США этим заниматься не будет, и ничего в данном плане не изменится», — указал представитель администрации США.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать возможность поставок Patriot Украине. Вместе с тем он отметил, что США учитывают риск эскалации из-за военной помощи Киеву, но не позволят Москве диктовать свои условия по поставкам вооружений. Между тем телеканал CNN сообщал, что США планируют передать Украине ЗРК Patriot уже в следующем пакете военной помощи.

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Алина Гончарова
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