США заподозрили в планах передать Украине системы Patriot

CNN: США планируют передать Украине комплексы Patriot в следующем пакете военной помощи

США планируют передать Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot уже в следующем пакете военной помощи. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что официальных сообщений об этом на данный момент не было.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать возможность поставок Patriot Украине. В то же время он отметил, что США учитывают риск эскалации из-за военной помощи Киеву, но не позволят Москве диктовать свои условия по поставкам вооружений.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в свою очередь заявил, что эти ЗРК станут легкой мишенью для российских войск, так как не подходят для интеграции в устаревшую систему противовоздушной обороны Украины.