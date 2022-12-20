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19:56, 20 декабря 2022Мир

США отказались комментировать возможность поставок ЗРК Patriot Украине

Белый дом отказался комментировать возможность поставок США ЗРК Patriot армии Украины

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать возможность поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Его слова передает ТАСС.

«Я не буду забегать вперед касательно пакетов помощи на цели безопасности, о которых еще не было объявлено», — высказался Кирби. Он добавил, что американская сторона учитывают риск эскалации на Украине из-за военной помощи Киеву, но не позволят Москве диктовать свои условия по поставкам вооружений.

«Мы с самого начала учитываем угрозу эскалации этого конфликта, потому что не считаем, что интересам украинского народа отвечает еще большее расширение войны и ее превращение в то, что [президент России Владимир] Путин уже называет своего рода войной Запада против России, что, конечно же, не правда», — резюмировал Кирби.

Виктория Кондратьева
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