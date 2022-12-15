Экс-разведчик США предостерег Украину от использования ЗРК Patriot

Экс-разведчик США Риттер предостерег Украину от использования ЗРК Patriot

Американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot станут легкой мишенью для российских войск на Украине, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

«Patriot окажется изолирован, поэтому станет легкой мишенью. Я уверен, что их уничтожат довольно быстро», — сказал военный. По его словам, американские ЗРК не подходят для интеграции в устаревшую систему противовоздушной обороны Украины, поэтому их присутствие только осложнит положение украинских военных.

Риттер также добавил, что комплекс очень сложен в эксплуатации, поэтому, в случае поставок Patriot на Украину, Киеву придется отправлять специалистов на обучение в США.

Ранее экс-полковник Корпуса морской пехоты (КМП) США и старший научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан заявил, что поставки Patriot, которые недавно были одобрены Пентагоном для Вооруженных сил Украины (ВСУ), не способны изменить ход специальной военной операции (СВО) в пользу Киева.

До этого телеканал CNN сообщил, что на этой неделе власти США могут объявить о передаче Киеву систем Patriot. Отмечалось, что это решение должен утвердить министр обороны страны Ллойд Остин, после чего документ отправят на подпись президенту Джо Байдену. Однако Белый дом не подтверждает сообщения о готовности поставить Patriot Украине в рамках следующего пакета военной помощи.

О начале СВО России на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).