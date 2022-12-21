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15:01, 21 декабря 2022Мир

МИД КНР потребовал от США и НАТО перестать создавать мнимых врагов

Представитель МИД КНР Нин потребовала от США и НАТО перестать создавать мнимых врагов
Мао Нин

Мао Нин. Фото: Yew Lun Tian / Reuters

Китай призывает США и НАТО прекратить создавать мнимых врагов, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ее цитирует ТАСС.

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«Соответствующая сторона должна прекратить беспочвенные обвинения и клевету в адрес Китая, прекратить пропагандировать конфронтацию и создавать мнимых врагов», — сказала дипломат. По ее словам, Пекин всегда был привержен идее процветания во всем мире и выступал против войн и конфликтов.

Ранее Мао Нин заявила, что Китай не поддерживает действия США, пытающихся взять на себя роль мирового жандарма.

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Глеб Бажуткин
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