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20:03, 21 декабря 2022Путешествия

Пассажир экономрейса узнал в попутчике мировую знаменитость и проследил за ним

Пассажир самолета узнал в попутчике Леонардо ДиКаприо и рассказал о его поведении

Фото: Marco Provvisionato / Globallookpress.com

Пассажир самолета, попавший на один рейс со знаменитым актером Леонардо ДиКаприо, проследил за его поведением и составил мини-отчет. Историей он поделился в личном Twitter-аккаунте.

Американский журналист Симоне Стольцов (Simone Stolzoff), летевший в экономклассе самолета, узнал в попутчике, сидевшим с ним на одном ряду через проход, всемирно известного актера Леонардо ДиКаприо. Мужчина не решился подойти к кумиру, поэтому решил последить за ним.

«Большую часть полета он играл в нарды в телефоне. Заказал газированную воду и пачку слегка подсоленного зеленого горошка. Носит черные кроссовки марки Hoka. Он попросил воспользоваться моим подстаканником — я был не против», — рассказал Стольцов.

Также журналист поделился, что весь полет хотел сказать актеру фразу «Джек, мы летим!» (отсылка к фильму «Титаник» с Леонардо ДиКаприо в главной роли — прим. «Ленты.ру»), но сдержался и не стал беспокоить попутчика.

Ранее в декабре скандальная телеведущая Дана Борисова поделилась случаем, как получила строгий выговор в тайском монастыре из-за того, что прижалась к монаху во время фотографирования. «Зато форма одежды не подкачала: юбка, закрытые плечи и босиком», — рассказала она.

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Марк Успенский
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