Скандальная телеведущая получила выговор за непристойное поведение в Таиланде

Телеведущая Дана Борисова получила выговор за фото с тайским монахом в обнимку

Скандальная телеведущая Дана Борисова поделилась случаем, который произошел с ней во время отдыха в Таиланде. Об этом она рассказала в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Как объяснила Борисова, она с дочерью отправилась в буддистский храм на острове Самуи, где захотела сфотографироваться в обнимку с монахом — за поведение, считающееся в Таиланде непристойным, она получила выговор.

«С монахом позируем на "пионерском расстоянии". Так как по привычке приобняла и прижалась к нему потеснее для фото. Но получила строгий выговор и отошла на расстояние руки. Зато форма одежды не подкачала: юбка, закрытые плечи и босиком», — раскрыла подробности телеведущая.

Ранее в декабре популярная российская телеведущая Ксения Бородина прокомментировала новый закон, затрагивающий интимные отношения в Индонезии. «Бали перестало быть сказочным», — заявила она.