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18:26, 6 декабря 2022Путешествия

Бородина усомнилась в «сказочности» Бали после принятия закона о запрете секса

Бородина заявила, что Бали перестал быть «сказочным» из-за закона о запрете секса до брака

Фото: Darren Lawrence / Unsplash

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина прокомментировала новый закон, затрагивающий интимные отношения в Индонезии. Этой новостью знаменитость поделилась в своем в Telegram-канале.

В публикации телеведущая рассказала, что в Индонезии приняли закон, запрещающий секс до брака. «За этот "грех" могут посадить в тюрьму даже туристов», — уточнила Бородина.

Из-за этого телеведущая усомнилась в «сказочности» индонезийского острова Бали, который очень популярен у российских туристов. «Бали перестало быть сказочным», — заявила она.

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Подписчики телезвезды согласились с ее высказыванием и выразили сомнения по поводу нового закона. «Интересно, как они узнают», «Я тоже думаю, как они собрались за этим следить? Камеры везде будут в отелях?», «Наверное, камеры даже в туалете будут. И где права человека? Я думаю, это должно исходить из личного дела каждого», — писали читатели в комментариях.

Ранее парламент Индонезии утвердил новый Уголовный кодекс, который запрещает заниматься сексом вне брака и предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года. Отмечается, что оно будет применяться как к местным жителям, так и к иностранным туристам.

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Фариза Бацазова
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