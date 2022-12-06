Бородина усомнилась в «сказочности» Бали после принятия закона о запрете секса

Бородина заявила, что Бали перестал быть «сказочным» из-за закона о запрете секса до брака

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина прокомментировала новый закон, затрагивающий интимные отношения в Индонезии. Этой новостью знаменитость поделилась в своем в Telegram-канале.

В публикации телеведущая рассказала, что в Индонезии приняли закон, запрещающий секс до брака. «За этот "грех" могут посадить в тюрьму даже туристов», — уточнила Бородина.

Из-за этого телеведущая усомнилась в «сказочности» индонезийского острова Бали, который очень популярен у российских туристов. «Бали перестало быть сказочным», — заявила она.

Подписчики телезвезды согласились с ее высказыванием и выразили сомнения по поводу нового закона. «Интересно, как они узнают», «Я тоже думаю, как они собрались за этим следить? Камеры везде будут в отелях?», «Наверное, камеры даже в туалете будут. И где права человека? Я думаю, это должно исходить из личного дела каждого», — писали читатели в комментариях.

Ранее парламент Индонезии утвердил новый Уголовный кодекс, который запрещает заниматься сексом вне брака и предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года. Отмечается, что оно будет применяться как к местным жителям, так и к иностранным туристам.