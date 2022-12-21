В Москве стали продавать меньше квартир в небоскребах

«Метриум»: объем предложения квартир в небоскребах Москвы снизился на 19 процентов

В 2022 году в небоскребах Москвы стали выставлять на продажу меньше квартир комфорт-класса. Предложение снизилось на 19 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

На фоне того, что количество квартир в продаже сократилось, число проектов с небоскребами осталось прежним. При этом среди новостроек был поставлен рекорд по высоте — 225 метров, или 68 этажей.

В ноябре объем предложения в новостройках эконом- и комфорт-класса оценили в 5,5 тысячи — на 19 процентов квартир меньше, чем в конце 2021 года. «Несмотря на временные колебания предложения, число небоскребов в массовом сегменте в перспективе будет возрастать», — предположили эксперты.

Ранее в компании «Метриум» пришли к выводу, что в ноябре 2022 года на рынке недвижимости старой Москвы объем предложения в новостройках эконом- и комфорт-класса достиг рекордного значения. За год в столице стали выставлять на продажу на 39 процентов больше новых квартир.