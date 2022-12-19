В Москве выставили на продажу рекордное число новых квартир

«Метриум»: объем предложения новостроек в Старой Москве достиг рекорда

В ноябре 2022 года на рынке недвижимости Старой Москвы объем предложения в новостройках эконом- и комфорт-класса достиг рекордного значения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании «Метриум».

За год в Москве стали выставлять на продажу на 39 процентов больше новых квартир. Относительно октября показатель вырос на семь процентов. Объем предложения достиг 26 тысячи объектов, включая апартаменты. До этого рекорд фиксировали в 2017 году, когда на рынке на продажу выставляли 24 тысяч квартир.

Что касается предложения в Новой Москве, то в ноябре застройщики выставили на продажу 18,5 тысячи объектов — на шесть процентов больше, чем в октябре. Высокий показатель также зафиксировали в сегменте премиальных новостроек Москвы — 4,9 тысячи квартир.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что с начала 2022 года новостройки сильнее всего подорожали в подмосковном Лыткарино — на 44 процента, до 126,8 тысячи рублей за один квадратный метр. Второе место по росту цен на новостройки занял Дмитров, замкнул тройку лидеров Щелково.