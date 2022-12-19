Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:37, 19 декабря 2022Среда обитания

В Москве выставили на продажу рекордное число новых квартир

«Метриум»: объем предложения новостроек в Старой Москве достиг рекорда

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В ноябре 2022 года на рынке недвижимости Старой Москвы объем предложения в новостройках эконом- и комфорт-класса достиг рекордного значения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании «Метриум».

За год в Москве стали выставлять на продажу на 39 процентов больше новых квартир. Относительно октября показатель вырос на семь процентов. Объем предложения достиг 26 тысячи объектов, включая апартаменты. До этого рекорд фиксировали в 2017 году, когда на рынке на продажу выставляли 24 тысяч квартир.

Материалы по теме:
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022

Что касается предложения в Новой Москве, то в ноябре застройщики выставили на продажу 18,5 тысячи объектов — на шесть процентов больше, чем в октябре. Высокий показатель также зафиксировали в сегменте премиальных новостроек Москвы — 4,9 тысячи квартир.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что с начала 2022 года новостройки сильнее всего подорожали в подмосковном Лыткарино — на 44 процента, до 126,8 тысячи рублей за один квадратный метр. Второе место по росту цен на новостройки занял Дмитров, замкнул тройку лидеров Щелково.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о занятии выгодных рубежей на донецком направлении
Российские войска уничтожили две группы диверсантов ВСУ под Донецком
Опубликована карта боевых действий на Украине на 19 декабря
Ректору Казанского университета продлили арест по делу об убийстве
Голкипер сборной Аргентины объяснил неприличный жест во время награждения на ЧМ
Белоруссия завершила внезапную проверку боеготовности армии
Путин запретил суррогатное материнство для иностранцев
В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения ограничений из-за гриппа
Зеленский попросил у западных лидеров еще больше оружия
Журналисты сравнили терпение ЕС и США в отношении поддержки Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.