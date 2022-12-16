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16:40, 16 декабря 2022Среда обитания

Названы города под Москвой с сильно подорожавшими новостройками

ЦИАН: сильнее всего новостройки подорожали в подмосковных Лыткарино, Дмитрове и Щелково
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

С начала 2022 года новостройки сильнее всего подорожали в подмосковном Лыткарино — на 44 процента, до 126,8 тысячи рублей за один квадратный метр. Города Московской области с наибольшей динамикой цен на этот тип жилья назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

Специалисты оценили стоимость «квадрата» в сделках, которые заключались на первичном рынке в 2021 году и с января по ноябрь 2022-го. Уточняется, что в рейтинг попали только те города, где в оба периода продали не менее 50 квартир.

Второе место по росту цен на новостройки занял Дмитров — там средняя цена «квадрата» за год увеличилась на 41 процент, до 99,3 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Щелково — там новостройки подорожали на 35 процентов, до 120,8 тысячи рублей за «квадрат».

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Четвертую строку занял город Домодедово (плюс 32 процента, до 142,9 тысячи рублей), а пятую поделили Ногинск и Хотьково — там средняя стоимость «квадрата» выросла на 27 процентов, до 87,8 тысячи и 104 тысяч рублей соответственно. В целом по Московской области средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках выросла на 19,4 процента, до 160 тысяч рублей.

«Лидерство Лыткарино объясняется относительно невысокой локальной конкуренцией и возможностью более активного индексирования цен. Заметное подорожание в Дмитрове, Щелково и Домодедово связано и с эффектом относительно низкой базы, и с теми же причинами, что и в Лыткарино. Девелоперам проще повышать цены при невысоком уровне конкуренции, а не в городах-спутниках, где покупатель может выбирать из десятка сопоставимых проектов», — пояснил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Ранее стало известно, что в Москве начали продавать больше новостроек — в ноябре число заключенных договоров долевого участия в строительстве выросло на 31 процент по сравнению с октябрем. За указанный месяц в столице заключили шесть тысяч договоров долевого участия. При этом в октябре показатель находился на уровне 4,6 тысячи договоров. Однако продажи остались ниже среднего значения 2022 года — семь тысяч договоров.

Нина Ташевская
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