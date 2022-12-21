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17:15, 21 декабря 2022Мир

Байден приветствовал летящего к нему Зеленского

Байден написал, что с нетерпением ждет прилета Зеленского в США

Фото: Samuel Corum / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден заявил, что с нетерпением ждет прилета в страну своего украинского коллеги Владимира Зеленского, добавив, что рассчитывает обсудить большой круг вопросов. Об этом американский глава государства написал в Twitter.

«Надеюсь, что ваш полет проходит хорошо, Владимир. Я очень рад возможности встретиться с вами здесь. Нам предстоит многое обсудить», — приветствовал Байден.

21 декабря украинский президент объявил о начале поездки Вашингтон, которая не была анонсирована заранее. В Белом доме заявили, что Зеленский прилетит в Соединенные Штаты по приглашению Байдена — он посетит Белый дом, а впоследствии примет участие в совместном заседании Конгресса на Капитолийском холме. Президент Украины, помимо этого, встретится с ключевыми представителями национальной безопасности и кабинета президента Байдена, после чего он сможет выступить перед прессой.

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Виктория Кондратьева
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