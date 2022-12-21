Двое детей с симптомами ОРВИ скончались в Липецкой области

В Липецкой области погибли восьмилетний и двухлетний мальчики с признаками ОРВИ

Двое детей с признаками простуды скончались в Липецкой области. Об этом сообщает издание GOROD48.

Первый случай был зафиксирован в селе Верхняя Колыбелка Хлевенского района. Восьмилетний школьник в течение недели находился дома из-за ОРВИ, к медикам семья не обращалась. Мать мальчика ушла на работу в ночную смену, с ребенком остался дедушка. Утром пенсионер обнаружил внука мертвым в кровати.

При похожих обстоятельствах скончался еще один ребенок. У двухлетнего мальчика поднялась температура, жаропонижающие лекарства не действовали. Мать малыша позвала на помощь соседку-врача. Женщина, увидев состояние ребенка, немедленно вызвала скорую помощь. Прибывшие медики после реанимационных мероприятий констатировали смерть мальчика.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов России двукратно возросла нагрузка на службу скорой помощи из-за рекордной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.