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08:53, 21 декабря 2022Россия

В России двукратно возросла нагрузка на неотложку из-за роста случаев ОРВИ

«Ъ»: в РФ из-за эпидемии гриппа и ОРВИ двукратно возросла нагрузка на службу скорой помощи

РИА Новости/Павел Лисицын

В ряде регионов России двукратно возросла нагрузка на службу скорой помощи из-за рекордной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом стало известно «Коммерсанту».

По данным «Ъ», медики сейчас вынуждены работать в условиях дефицита кадров при росте случаев вирусных инфекций. Сами врачи страдают от вспышки гриппа и ОРВИ не меньше, чем пациенты.

Сезонная вспышка ОРВИ привела к тому, что в отдельных субъектах страны время ожидания скорой увеличилось до трех часов. К примеру, в Курской области решили вызывать сотрудников неотложки из отпусков и отменять им выходные. На Урале к работе в бригадах скорой помощи привлекли студентов.

В других российских регионах медикам предложили работать сверхурочно и выходить не в свою смену, чтобы подменить заболевших коллег, выяснил «Ъ».

За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России увеличилась на 15,8 процента, отметили в Роспотребнадзоре. Еще раньше рост составил 35 процентов.

В ноябре глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что дефицит врачей в России составляет около 25–26 тысяч человек, среднего медперсонала — около 50 тысяч.

Ранее министр подчеркивал, что дефицита лекарств от гриппа в России нет. Также он отметил, что все доступные отечественные вакцины против гриппа содержат профилактические компоненты в том числе против разновидности H1N1.

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Анна Щербакова
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