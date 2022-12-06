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17:41, 6 декабря 2022Россия

Минздрав оценил ситуацию с лекарствами от гриппа в России

Глава Минздрава Мурашко заявил, что дефицита лекарств от гриппа в России нет

Фото: Freestocks / Globallookpress.com

Дефицита лекарств против гриппа в России нет. Так ситуацию оценил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова во вторник, 6 декабря, приводит ТАСС.

Из-за роста заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом он также призвал носить маски. «Сейчас идет период подъема заболеваемости и гриппом, и коронавирусной инфекцией. Очередной всплеск, <…> поэтому все-таки мы рекомендуем пользоваться масками в общественных местах», — сказал министр.

Мурашко отметил, что все доступные сегодня российские вакцины против гриппа содержат профилактические компоненты в том числе против свиного гриппа.

В конце ноября Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла за неделю почти на 20 процентов. Показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель в 43 субъектах страны, добавили в ведомстве.

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Евгения Куликова
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