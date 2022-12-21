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20:18, 21 декабря 2022Забота о себе

Врач подсказал способ помочь оставшимся в одиночестве на Новый год людям

Врач Леонид Доронин предложил на Новый год позвонить одиноким друзьям

Фото: Shutterstock

Врач Леонид Доронин предложил позвонить оставшимся в одиночестве на Новый год друзьям или послать им открытку. Способ помочь чувствующим себя одиноко в праздники людям он подсказал в своем Telegram-канале «Записки врача».

Доронин напомнил о результатах опроса 2018 года, посвященного одиночеству во время Рождества в Великобритании, — они показали, что 17 процентов респондентов чувствовали себя более одинокими в праздничный период. «Новый год с его образами и ожиданиями подарков, общения и излишеств часто может быть временем, когда наши собственные отношения или связи оказываются в центре внимания. Это может привести к чувству некой неадекватности, если период не соответствует представлениям о том, какой должна быть наша жизнь в праздники», — написал врач.

Помимо этого, продолжил он, в 2022 году на настроение влияют не только долгие темные ночи и возможное злоупотребление алкоголем и сахаром, но и обстановка в мире. Доронин предложил помочь тем, кто в Новый год будет чувствовать себя более одиноко, чем обычно. «Иногда самые маленькие жесты могут заставить людей чувствовать себя менее изолированными: улыбка или приветствие прохожему, телефонный звонок, текстовое сообщение или рождественская открытка другу, с которым вы давно не общались», — сказал он.

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Врач также попросил помнить, что время от времени все могут чувствовать себя одинокими. «Нормально не всегда чувствовать себя счастливыми и наполненными весельем — даже на Новый год. Все пройдет и все не так плохо, как вам может показаться», — заверил он.

Ранее Доронин рассказал о пользе правильного эскапизма. По его словам, умение мечтать помогает человеку отдохнуть и делает его счастливее.

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Александра Лисица
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