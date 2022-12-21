Раскрыто время заселения древними людьми тропических островов в Тихом океане

PNAS: острова Микронезии были заселены древними людьми более тысячи лет назад

Ученые Университета Тафтса в США выяснили, что острова в Микронезии были заселены намного раньше, чем предполагалось. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.

Считалось, что острова тропической части Тихого океана были заселены людьми в ходе двух различных волн миграции, начавшихся около 3300 лет назад. Первые переселенцы следовали северным маршрутом от Филиппин, а во второй волне — южным маршрутом из Тайваня и Новой Гвинеи. Новые данные показывают, что путешественники, следовавшие двумя маршрутами, могли взаимодействовать друг с другом.

Исследовательская группа собрала образцы отложений мангровых зарослей на островах Косраэ и Понпеи в Федеративных Штатах Микронезии. Ученые установили, что хотя относительный уровень моря за последние пять тысяч лет снизился на большей части тропического региона Тихого океана, результаты радиоуглеродного датирования показали, что острова тонут, поскольку уровень моря здесь поднялся на 4,3 метра.

Недалеко от берега острова Понпеи находятся руины древних каменных строений Нан Мадола, которые долгое время считались административными зданиями или религиозными сооружениями, построенными около 1000 лет назад на островках, разделенных каналами. Однако долгосрочное относительное повышение моря означает, что раньше здесь не было каналов, поэтому описание Нан Мадолы как «Тихоокеанской Венеции» может быть неточным. Это также предполагает, что первые поселенцы на островах могли проживать на побережьях примерно в то же самое время, что и на других островах в Тихом океане. Повышение уровня моря затопило древние стоянки, что привело к недооценке возраста поселений на Понпеи.

Предположение авторов может быть подтверждено с помощью будущих археологических подводных исследований того, что было древним побережьем острова.