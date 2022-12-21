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19:29, 21 декабря 2022Среда обитания

Ведущая Первого канала рассказала об адаптации к пробкам в Москве

Ведущая Алла Михеева рассказала, что адаптировалась к дорожному движению в Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Ведущая Первого канала Алла Михеева рассказала, что в течение жизни в Москве адаптировалась к дорожному движению в городе, включая пробки. Она поделилась подробностями в разговоре с Teleprogramma.pro.

Михеева сравнила любовь к человеку с отношением к Москве, которую принимает со всеми недостатками и достоинствами. «Вот пробки. Ну и что? Мне комфортно в них, адаптировалась, не воспринимаю это как проблему. Ритм — тоже. Идеально мне подходит. Так что у меня с Москвой абсолютная взаимность: как я люблю ее, так и она любит меня», — объяснила актриса.

Ведущая также уточнила, что владеет в Москве домом, где проживает вместе с собакой по кличке Шнапс. Недвижимость находится недалеко от стадиона «Лужники».

Ранее российская актриса театра и кино Полина Ауг рассказала, что в Москве ее не устраивает ситуация с дорожным движением, из-за которой она может опоздать на важную встречу. Она отметила, что иногда добирается до дома на общественном транспорте.

Нина Ташевская
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