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12:23, 21 декабря 2022Россия

ВС России сбили два украинских беспилотника

Минобороны сообщило, что ВС России сбили два украинских беспилотника

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах населенных пунктов Князе-Григоровка Херсонской области и Николаевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) «HIMARS» в районе населенного пункта Новокраснянка Луганской народной республики (ЛНР), добавили в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что истребители Воздушно-космических сил России уничтожили в воздушном бою в районе города Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР) штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, в небе над Артемовском был сбит украинский вертолет Ми-8.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Сергей Истомин
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