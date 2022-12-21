Минобороны сообщило, что ВС России сбили два украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах населенных пунктов Князе-Григоровка Херсонской области и Николаевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) «HIMARS» в районе населенного пункта Новокраснянка Луганской народной республики (ЛНР), добавили в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что истребители Воздушно-космических сил России уничтожили в воздушном бою в районе города Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР) штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, в небе над Артемовском был сбит украинский вертолет Ми-8.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).