Российские истребители уничтожили в воздушном бою самолет и вертолет ВСУ в ДНР

Минобороны заявило об уничтожении самолета Су-25 и вертолета Ми-8 ВСУ в ДНР

Истребители Воздушно-космических сил России уничтожили в воздушном бою в районе города Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР) штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 21 декабря, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также добавил, что в небе над Артемовском был сбит украинский вертолет Ми-8.

Кроме того, за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ в районе поселка Николаевка в ДНР и возле села Князе-Григоровка в Херсонской области. Также недалеко от Новокраснянки Луганской народной республики были перехвачены два снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 7693 единицы военной автомобильной спецтехники, 3696 орудий полевой артиллерии и минометов, 932 боевые машины РСЗО, 7179 бронемашин, 399 зенитных ракетных комплексов, 2691 беспилотник, 348 самолетов и 187 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство показало кадры работы истребителей Су-35С и Су-30СМ в ходе спецоперации. На записи видно, как летчики выпускают в противника ракеты. После поражения цели российские самолеты возвращаются на аэродром, где их сразу же готовят к следующим вылетам.