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11:49, 21 декабря 2022Россия

В Госдуме приняли закон об отмене судопроизводства в отношении мобилизованных

Депутаты Госдумы приняли закон об отмене судопроизводства в отношении мобилизованных
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, итоговом чтении закон о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях. Об этом пишет ТАСС.

Согласно документу, в Арбитражном процессуальном кодексе, Гражданском процессуальном кодексе, Кодексе административного судопроизводства и в законе «Об исполнительном производстве» закрепляется единый перечень оснований для приостановления судопроизводства и исполнительного производства. В список войдут участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил (ВС) России и в составе воинских формирований, участие в проведении контртеррористической операции, а также выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения.

Кроме того, судопроизводство будет приостановлено по причине призыва на военную службу в рамках мобилизации, заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС России.

Ранее замглавы министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что заплатить налоги за гражданина, призванного в рамках частичной мобилизации, может родственник или любой знакомый.

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Сергей Истомин
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