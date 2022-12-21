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13:39, 21 декабря 2022Силовые структуры

Школьник в женском наряде устроил стриптиз в московском метро

Baza: устроившая стриптиз в метро Москвы девушка в красных чулках оказалась школьником

Фото: телеграм-канал «Baza»

В московском метро девушка в красных чулках устроила стриптиз в поезде между станциями «Щукинская» и «Тушинская». Впоследствии стало известно, что дебоширом оказался российский школьник, переодевшийся в женщину. Об этом пишет Telegram-канал издания Baza.

В Telegram-каналах начало распространяться видео, на котором «девушка» в красных чулках и черной куртке повисла на поручне с задранными вверх ногами. Затем главный герой видеозаписи, лежа на полу, заявляет, что якобы кто-то неизвестный угрожал его взорвать.

Московские полицейские увидели видеоролик и начали проверку. В ходе следствия выяснилось, что на видео запечатлена не девушка, а школьник, одевшийся в женский наряд. Его задержали, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в московском метро задержали 50-летнюю жительницу столицы, напавшую с ножом на 36-летнюю пассажирку. По данным полиции, инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции «Говорово» до «Минской». Москвичка спровоцировала конфликт с женщиной, которая якобы громко разговаривала по телефону, и, угрожая ей расправой, ударила туристическим ножом в лицо. После этого она вышла из вагона и скрылась с места преступления.

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Варвара Кошечкина
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