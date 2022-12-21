Путин признал наличие националистов в России

Президент Путин признал, что в России есть националисты

Националисты существуют везде в мире, в том числе и в России. Однако в стране их идеология не возводится в ранг национальной политики. О наличии сторонников национализма в разных странах на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил президент Владимир Путин, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, пособники националистов на Украине ходят со свастикой в центре крупнейших городов республики. Однако президент не привел конкретных доказательств такой ситуации, якобы сложившейся в Киеве и других городах.

«Мы с проявлениями неонацизма, фашизма боремся. Мы не возводим это в ранг национальной политики, а на Украине возводят. И все делают вид, что не замечают. Национализм, вроде бы, и неплох, борется за национальные интересы. А то, что это делается на основе фашистской неонацистской идеологии, это просто никто не замечает» — заключил российский президент. Он признал, что националистов использовали в том числе и для борьбы с Россией.

