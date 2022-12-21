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02:50, 21 декабря 2022Мир

Жители Евросоюза высказались за мирные переговоры Украины и России

Szazadveg: 82% жителей ЕС согласились с идеей заставить РФ и Украину пойти на переговоры

Фото: Reuters

Большинство жителей стран Евросоюза (ЕС) выступили за то, чтобы Украина и Россия начали переговоры. Об этом свидетельствуют результаты опроса венгерского центра изучения мнения Szazadveg, передает ТАСС.

«В целом 82 процентов респондентов согласились с тем, что надо заставить Россию и Украину пойти на мирные переговоры, чтобы положить конец войне», — отмечается в исследовании. При этом чаще с данным вариантом соглашалось население стран, которые не поддерживают новые проекты санкций против РФ. В частности, 91 процент на Кипре опрошенных поддержали эту идею, 89 процентов — в Португалии и Греции, 88 — в Венгрии.

В свою очередь, в Польше и странах Прибалтики оказалось меньше всего сторонников форсированных переговоров. Свое несогласие выразили от 30 до 40 процентов респондентов.

Ранее 77 процентов опрошенных жителей Германии потребовали, чтобы страны Запада начали переговоры с Россией ради установления перемирия на Украине. Только 17 процентов респондентов выразили противоположную позицию.

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Марина Совина
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