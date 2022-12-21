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15:58, 21 декабря 2022Мир

Орбан высказался о возможном посещении Киева

Премьер Венгрии Орбан заявил, что не планирует посещать Киев в 2023 году

Фото: Shutterstock

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не планирует посещать Киев в 2023 году. Об этом глава правительства высказался в ходе пресс-конференции в Будапеште, пишет ТАСС.

На вопрос журналистов о том, собирается ли премьер посетить украинскую столицу в следующем году, Орбан ответил, что визит не входит в его программу.

В конце ноября по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в Киеве побывала президент Венгрии Каталин Новак.

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Варвара Кошечкина
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