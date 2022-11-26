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16:56, 26 ноября 2022Мир

Президент Венгрии приехала в Киев по приглашению Зеленского

Президент Венгрии Каталин Новак приехала в Киев 26 ноября по приглашению Зеленского

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Венгрии Каталин Новак приехала 26 ноября с визитом в Киев по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского, о чем тот ранее заявил сам. Об этом политик написала в Twitter.

«Я в Киеве по приглашению украинского президента», — сообщила она, опубликовав фотографию встречи с Зеленским, руководителем его офиса Андреем Ермаком, а также премьер-министрами Литвы, Бельгии, Польши и Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о прибытии на Украину премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, выразив надежду, что переговоры «будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран».

Кроме того, 26 ноября премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий, Литвы Ингрида Шимоните и Украины Денис Шмыгаль подписали заявление об увеличении помощи Киеву. Также стороны обсудили вступление Украины в ЕС после того, как Еврокомиссия рассмотрит заявку на членство. Украинский политик поблагодарил гостей за поддержку Киева и добавил, что надеется на дальнейшее укрепление партнерства с Литвой и Польшей.

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Игорь Дмитров
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