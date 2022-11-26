Премьер-министры Польши и Литвы решили увеличить помощь Украине

Премьер-министры Польши и Литвы подписали заявление об увеличении финансовой помощи Киеву

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Литвы Ингрида Шимоните и Украины Денис Шмыгаль подписали заявление об увеличении помощи Киеву. Об этом в субботу, 26 ноября, в своем Telegram-канале сообщил украинский премьер.

«Отметили важность дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также подтвердили дальнейшее участие в восстановлении Украины», — заявил Шмыгаль.

Также стороны обсудили вступление Украины в ЕС после того, как Еврокомиссия рассмотрит заявку на членство. Украинский политик поблагодарил коллег за поддержку Киева и добавил, что надеется на дальнейшее укрепление партнерства с Литвой и Польшей.

Ранее сообщалось, что ЕС приступил к созданию энергетического хаба в Польше для помощи Украине.