ЕС приступил к созданию энергетического хаба в Польше для помощи Украине

ЕС приступил к сбору пожертвований для закупки энергооборудования на Украину

Европейский союз (ЕС) приступил к созданию в Польше хаба для сбора пожертвований на закупку энергооборудования для Украины. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Еврокомиссия готовит отправку на Украину следующих видов срочной помощи через фонд [по борьбе с природными и техногенными катастрофами — прим. «Ленты.ру»] rescEU: 200 средних трансформаторов и один крупный автотрансформатор из Литвы, 40 тяжелых генераторов из запасов ЕС, расположенных в Румынии. Каждого такого агрегата достаточно для бесперебойного питания средней или крупной больницы», — пояснила глава ЕК.

Фон дер Ляйен также указала, что Европейская Комиссия работает над созданием энергетического хаба в Польше, чтобы обеспечить дотации от третьих сторон, в особенности от партнеров из стран G7. По ее словам, ЕК также обратилась к энергокомпаниям разных стран для ускорения предоставления Украине высоковольтного оборудования.

23 ноября Минэнерго Украины сообщило, что Россия нанесла серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего большая часть регионов страны осталась без электричества.

24 ноября замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что подача света восстановлена по всей Украине, преимущественно на объектах критической гражданской инфраструктуры. «Фактически электричество подано во все области Украины. Первое, куда было подано электричество, конечно — это объекты критической инфраструктуры: водоканалы и другие объекты критической инфраструктуры», — заявил он.