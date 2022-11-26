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14:15, 26 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский заявил о прибытии в Киев премьера Бельгии

Президент Украины Зеленский: с визитом в Киев прибыл премьер Бельгии Александр де Кроо
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киев с визитом прибыл премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале украинского лидера, где опубликована видеозапись встречи.

«Приветствую премьер-министра Бельгии Александра де Кроо на Украине! Начинаем переговоры. Я уверен, что они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран», — отметил он.

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Варвара Кошечкина
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