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12:45, 26 ноября 2022Мир

Бельгия отправит на Украину 100 воевавших в Афганистане инструкторов

Минобороны Бельгии заявило об отправке на Украину 100 воевавших в Афганистане инструкторов

Фото: Yves Herman / Reuters

Бельгия направит на Украину 100 военных инструкторов для обучения украинской армии. Об этом сообщила бельгийский министр обороны Людивин Дедондер в беседе с газетой Soir.

По ее словам, будет организовано 18 курсов для обучения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) снайперскому делу, разведке, разминированию и другим навыкам, которые бельгийские инструкторы отточили в ходе участия НАТО в боях в Афганистане. Всего Евросоюз планирует обучить около 15 тысяч украинских военных. Курсы планируется начать в декабре.

Дедондер также сообщила, что до конца мая Бельгия передаст Киеву десять подводных дронов, которые позволяют идентифицировать подводные мины и средства шпионажа. Также Украине направят две мобильные лаборатории, предназначенные для контроля химической, радиационной и бактериологической ситуации.

Ранее Агентство по международному развитию США передало Киеву 80 электрогенераторов, а также 22,5 тысячи одеял. По словам американского посла на Украине Бриджит Бринк, Вашингтон прилагает большие усилия для того, чтобы помочь украинцам пережить холод зимой.

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Константин Лысяков
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