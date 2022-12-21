В Киеве произошел взрыв

«Страна.ua»: в одном из районов Киева произошел взрыв и поднялся столб дыма

В одном из районов Киева произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Над местом взрыва поднялся столб дыма. Отмечается, что воздушной тревоги при этом не было.

Ранее сообщалось о мощном взрыве в Киевской области. Уточнялось, что он прогремел сразу же после отбоя воздушной тревоги.

До этого появлялась информация о взрывах в городах Очаков и Кривой Рог в Николаевской и Днепропетровской областях Украины.