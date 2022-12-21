Под Киевом произошел мощный взрыв
Военкор Котенок сообщил о мощном взрыве в Киевской области
В Киевской области произошел мощный взрыв. Об этом в среду, 21 декабря, военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в Telegram.
По информации журналиста, взрыв прогремел сразу же после отбоя воздушной тревоги. На прикрепленном к посту кадре с места случившегося виден поднимающийся в небо столб дыма.
Другие подробности случившегося уточняются.
Ранее также стало известно о взрывах в городах Очаков и Кривой Рог в Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Сведений о количестве взрывов или пострадавших нет.
Воздушная тревога была объявлена по всей украинской территории, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской, Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик России.