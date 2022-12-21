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16:23, 21 декабря 2022Бывший СССР

Под Киевом произошел мощный взрыв

Военкор Котенок сообщил о мощном взрыве в Киевской области

Кадр: Telegram-канал Vоенкор Котенок Z

В Киевской области произошел мощный взрыв. Об этом в среду, 21 декабря, военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в Telegram.

По информации журналиста, взрыв прогремел сразу же после отбоя воздушной тревоги. На прикрепленном к посту кадре с места случившегося виден поднимающийся в небо столб дыма.

Другие подробности случившегося уточняются.

Ранее также стало известно о взрывах в городах Очаков и Кривой Рог в Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Сведений о количестве взрывов или пострадавших нет.

Воздушная тревога была объявлена по всей украинской территории, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской, Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик России.

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Варвара Кошечкина
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