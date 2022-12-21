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13:33, 21 декабря 2022Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Режим воздушной тревоги объявлен 19 декабря на всей территории Украины

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской, Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик России. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправился в США для встречи с американским коллегой Джо Байденом и обсуждения сотрудничества стран.

Вскоре экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, консультирующий Киев по вопросам обороны, заявил, что Украина исчерпала все возможности применения оружия, которое ей поставили страны Запада.

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Василий Мека
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