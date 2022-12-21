В Киеве заявили о достижении предела возможностей поставленного США оружия

Экс-секретарь СНБО Украины Данилюк заявил, что Киев исчерпал возможности западного оружия

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, консультирующий Киев по вопросам обороны, заявил, что Украина исчерпала все возможности применения оружия, которое ей поставили страны Запада. Его цитирует Politico.

«Мы достигли предела того, что можем сделать с оружием, которое США уже предоставили. На следующем этапе нам нужно оружие большей дальности, чтобы достичь наших целей», — заявил Данилюк.