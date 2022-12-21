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09:19, 21 декабря 2022Бывший СССР

В офисе Зеленского подтвердили его визит в США

Офис президента Украины подтвердил отлет Зеленского в США с официальным визитом

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США с официальным визитом, подтвердил офис главы украинского государства в Telegram.

В сообщении отмечается, что Зеленский вылетел в США после посещения позиций украинских войск в Артемовске. Это первая зарубежная поездка Зеленского с начала спецоперации.

Ночью 21 декабря о перелете Зеленского сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на два осведомленных источника. В США, как заявлялось, глава Украины намеревается встретится с президентом США Джо Байденом и обсудить с ним военную помощь Киеву.

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Василий Мека
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