В офисе Зеленского подтвердили его визит в США

Офис президента Украины подтвердил отлет Зеленского в США с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США с официальным визитом, подтвердил офис главы украинского государства в Telegram.

В сообщении отмечается, что Зеленский вылетел в США после посещения позиций украинских войск в Артемовске. Это первая зарубежная поездка Зеленского с начала спецоперации.

Ночью 21 декабря о перелете Зеленского сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на два осведомленных источника. В США, как заявлялось, глава Украины намеревается встретится с президентом США Джо Байденом и обсудить с ним военную помощь Киеву.